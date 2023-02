Stiri pe aceeasi tema

- Rosinalva Borges da Silva, in varsta de 39 de ani, se afla de 20 de ani in celula și era ținuta acolo chiar de mama ei. Cand a fost gasita, victima avea mainile și picioarele in lanțuri și era malnutrita și deshidratata.

- O femeie, de 39 de ani, a fost gasita captiva intr-o celula improvizata intr-o locuința din orașul brazilian Viana, informeaza Globo.com, citeaza digi24.ro.Potrivit poliției locale, femeia se afla de 20 de ani in celula și era ținuta acolo chiar de mama ei.

- Eveniment Accident rutier la intrarea in localitatea Laceni/ Victima – o femeie, incarcerata și cu multiple traumatisme februarie 6, 2023 10:11 Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, pe raza localitații Laceni, Drumul Județean 504, mai exact la intrarea in localitate, eveniment…

- Un accident grav a avut loc in cursul zilei de ieri, la Anieș. Doua mașini s-au izbit una de cealalta, iar o victima a fost transportata in stare grava la spitalul din Mureș. Din pacate, nu a rezistat, iar femeia, victima din accident, a incetat din viața. Maria Ignat, victima accidentului, a fost gasita…

- Un accident rutier a avut loc in Anieș. O victima a ramas incarcerata. S-a solicitat sprijin din partea elicopterului SMURD. Un apel la 112 anunța un accident rutier in localitatea Anieș. O persoana a ramas incarcerata intre fiarele contorsionate ale autoturismului. S-au alocat la caz, inițial, Un echipaj…

- O femeie ar fi fost omorata in bataie de o alta, iar martor al crimei a fost un barbat cu care cele doua au petrecut pana in aceasta dimineata, intr-o garsoniera din Bucuresti. Barbatul a sunat la 112 și a anunțat agresiunea. Crima a avut loc de dimineața, in jurul orei 6.00. Victima a a fost invitata…

- O femeie de 42 de ani a ajuns seara trecuta la Spitalul Judetean Tulcea dupa ce a fost implicata intr un accident rutier. Potrivit ISU Delta Tulcea, in jurul orei 20:00, salvatorii militari ai Detasamentului de Pompieri Tulcea, au fost alertati cu privire la producerea unui accident rutier pe drumul…

- O femeie din Ucraina a fost gasita marți seara spanzurata intr-o unitate de cazare din Baile Olanești, județul Valcea. Potrivit IPJ Valcea, polițiștii au fost sesizați marți, in jurul orei 21.00, despre faptul ca o femeie de cetațenie ucraineana, in varsta de 55-60 de ani, ar fi fost gasita spunzurata,…