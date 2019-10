Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ironic pe Facebook ca a aflat ceva important: „Maine (c.n. luni) va anunța Orban ca nu are nimic de anunțat”.„Am aflat ceva important! Maine va anunta Orban ca nu are nimic de anuntat! Noapte buna”, scrie Codrin Ștefanescu pe Facebook.…

- Peste 5.600 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca prin AJOFM, in primele opt luni din 2019 in Social / on 27/09/2019 at 10:56 / 5.601 teleormaneni și-au gasit un munca in primele opt luni din anul 2019, prin intermediul AJOFM Teleorman, se arata intr-un comunicat de presa al instituției.…

- Mihai Bobonete ne-a obișnuit cu firea sa glumeața, insa comediantul are și o latura sensibila și romantica pe care, atunci cand o expune, reușește sa surprinda pe toata lumea. Mihai Bobonete, in varsta de 39 de ani, și-a declarat sentimentele pentru Catalina, femeia care-i sta alaturi de peste 24 de…

- Un conflict intre doua clanuri de rromi din Timișoara este anchetat de polițiști, iar un individ a fost reținut. Acesta ar fi amenințat cu moartea un rival, pe Facebook. Un incendiu a izbucnit in casa barbatului amenințat, iar pompierii au stabilit ca focul a fost pus intenționat. Un tanar de 25 de…

- 946 de infracțiuni de viol au fost inregistrate in primele 6 luni ale anului 2019 la nivel național, precizeaza Poliția Romana. In prima parte a anului, au mai fost sesizate 112 infracțiuni de omor și 19.851 de violența domestica, potrivit Mediafax.In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel…

- Politistii din judetele Hunedoara si Caras-Severin au fost mobilizati pentru cautarea unei femei de 63 de ani din Lupeni, judetul Hunedoara, pe care fiul sau nu o putea contacta telefonic si era ingrijorat, ea fiind bolnava. Femeia plecase insa in judetul Caras-Severin, la iubitul cunoscut pe Facebook.Potrivit…

- Traian Berbeceanu, fostul sef al BCCO Alba-Iulia a scris, vineri, pe Facebook, faptul ca in cartea autobiografica dezvaluie cum s-a ajuns la anchetarea lui si la „inculparea cu orice pret", dar si cum a fost achitat de acuzatiile care i s-au adus. „In carte va sunt dezvaluite modalitatile perfide si…

- Miercuri, 31 iulie 2019, incepand cu orele 17:30, Poliția Locala Sector 6 va actiona pentru mentinerea ordinii și siguranței publice, in limita competențelor, cu ocazia desfașurarii in cadrul Complexului Sportiv Ghencea a meciului de fotbal dintre echipele C.S.A. Steaua și C.S. Mihai Bravu. Polițiștii…