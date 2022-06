Emotii si sperante la barajul pentru Liga 3

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul mic BARAJ… Rapid Brodoc, campioana in premiera in Liga 4, este la doua meciuri distanta de promovarea in Liga 3. Sambata, la Onesti, cu incepere de la ora 18:00, este programata prima intalnire din dubla mansa pentru promovarea in Liga 3, dintre AS Sportul Onesti si Rapid Brodoc. Antrenorul…

- Liga 4 AMICAL… Rapid Brodoc intalneste sambata, de la ora 12:00, pe stadionul “Municipal”, echipa de juniori Under 19 a Politehnicii Iasi, intr-un meci amical. Pentru “alb-visinii” este ultima repetitie inainte de barajul de promovare in Liga 3, acolo unde vor infrunta Sportul Onesti, in dubla mansa,…

- Liga 3 BARAJ… Daniel Munteanu, fost jucator la FC Vaslui in sezonul 2008-2009, se afla in conducerea clubului AS Sportul Onesti, care va intalni apid Brodoc, campioana Vasluiului, la barajul de promovare in Liga 3. Oficialii clubului bacauan au luat legatura cu mai multi oameni de fotbal din judet pentru…

- Campioana județului Bacau va intalni campioana Vasluiului intr-o dubla manșa. Turul e programat pe 18 iunie, de la ora 18.00, la Onești, returul urmand sa aiba loc pe terenul vasluienilor, pe 25 iunie, de la 17.30 La primul sa participare in campionatul de seniori al Ligii a IV-a, AS Sportul Onești…

- Liga 4 DUEL… Campioana Ligii 4 Vaslui, Rapid Brodoc, si-a aflat adversara de la barajul de promovare in Liga 3. „Alb-visinii” vor intalni in dubla mansa pe AS Sportul Onesti, echipa care si-a asigurat matematic titlul de campioana in Liga 4 Bacau. Mansa tur se va disputa pe 18 iunie, la Onesti, de la…

- TRAGEDIE… Un adolescent de 16 ani, din Costești, s-a inecat, in barajul de la Moreni. Andrei T. venise insoțit de un prieten sa faca baie, a intrat in apa, insa nu a mai ieșit. “Noi am venit doar sa stam, dar lui i-a venit sa sara. A spus ca știe sa inoate, dar dupa cum […] Articolul Un adolescent de…

- Fotbalul mic FINAL INCINS… Daca lupta pentru titlul de campioana judeteana pare incheiata, Rapid Brodoc avand un avans de 6 puncte fata de FC Vulturesti, suspansul Ligii 4 este mentinut de batalia pentru evitarea retrogradarii, unde nu mai putin de 8 echipe se lupta pentru salvarea directa sau macar…

- PROGRAM… Proiectul „Playmakers”, lansat de UEFA si Disney, va ajunge si la Vaslui. Clubul Sporting Tigers Vaslui a aplicat si a fost acceptat in cadrul programului, dedicat fetelor cu varsta cuprinsa intre 5 si 8 ani. Participarea in acest program este gratuita. „Playmakers” reprezinta o initiativa…