Emoții pentru elevi! Rezultatele finale de la Bacalaureat 2023, publicate astăzi Rezultatele finale de la examenul național de Bacalaureat 2023 vor fi publicate astazi, 7 iulie. Elevii nemulțumiți de notele inițiale au depus contestații in data de 3 iulie. Rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2023Elevii nemulțumiți de notele inițiale la examenul de Bacalaureat au depus contestații. Aceștia au completat si semnat o declaratie-tip in care se mentioneaza ca au luat cunostinta de faptul ca nota acordata ca urmare asolutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Potrivit procedurii Ministerului Educației, rezultatele candidaților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

