- Zilele acestea cele doua fermecatoare vedete se afla in Creta, Grecia, unde petrec o vacanța de cinci stele dupa noile reguli impuse din cauza pandemiei de CoVid19. Dana Savuica și Carmen Negoița au acceptat propunerea celor de la agenția Paralela 45 de a participa la o vacanța fara griji pentru a vedea…

- Inca doi oameni de televiziune și muzica se afla zilele acestea in Grecia. Este vorba de fostul solist al trupei Krypton, actor și vedeta de televiziune, alaturi de soția sa Irina, reporter și ea, dar care are propriul blog, unde a scris despre vacanța in Grecia de anul acesta unde sunt noi reguli.…

- Fermectoaraea Catalina Jojo Grama și partenerul ei Paul Ipate, au ajuns deja in vacanța in Grecia, acolo unde mulți turiști romani au plecat deja sa se relaxeze. Vedeta a impartașit deja cu prietenii ei virtuali primele impresii despre locurile unde au ajuns și care au fost primele lucruri care au impresionat-o.…

- Romanii se gandesc tot mai putin la virus si tot mai mult la vacanta. Zilele calduroase de vara s-au instalat, dupa ce a trecut perioada de ploi, si, chiar daca inca suntem in stare de alerta cauzata de epidemia de coronavirus, unii dintre noi si-au planificat concendiul sau deja au plecat spre destinatii…

- Dupa premiera filmului “Zavera”, regizat de Dorian Boguța, Dana Rogoz și soțul ei Radu Dragomir nu au mai fost la evenimente mondene din cauza izolarii și pandemiei. Iata ca dupa ce a și nascut, actrița se pregatește sa iasa la primul eveniment monden și anume la Decernarea Premiilor Gopo. Evenimentul…

- O noua etapa de relaxare a restricțiilor din 15 iunie include și destinațiile de vacanța in strainatate. In timp ce președintele a anunțat ca tari precum Italia, Franța, Belgia și Olanda nu sunt pe lista zonelor in care vom putea calatori, hotelierii din Grecia și Turcia

- Cunoscutul actor de la teatrul de revista Constantin Tanase a ieșit la pensie insa continua sa joace la teatru atunci cand este invitat. Zilele trecute, pe 1 iunie, Alexandru Lulescu a implinit frumoasa varsta de 88 de ani pe care i-a sarbatorit alaturi de familia lui, de soție, fiica, ginere și nepoțica…