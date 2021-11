Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Frunza il va intalni pe Nicolas Alvarez in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si statului Peru, din barajul pentru calificarile la faza finala a Cupei Davis, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Cluj-Napoca.

- Dupa multi ani, Constanta are din nou doi tenismeni in echipa de Cupa Davis a Romaniei: Horia Tecau, care a jucat alaturi de Andrei Pavel si care, la 36 de ani, a devenit „veteranul” lotului tricolor, si „mezinul” Ionut Palosi (21 de ani). Reprezentativa Romaniei va infrunta, luna aceasta, nationala…

- Marius Copil, Horia Tecau, Nicolae Frunza, Stefan Palosi si Gabi Adrian Boitan vor face parte din echipa de Cupa Davis a Romaniei la meciul cu Peru de la Cluj-Napoca, programat la 27 si 28 noiembrie, conform news.ro Intalnirea conteaza pentru Grupa Mondiala I - Knockout, iar echipa care va…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a invins formatia Portugaliei, scor 3-1, in primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis, dupa ce Marius Copil a castigat cu 6-3, 2-6, 6-4 in fata lui Joao Sousa, duminica, in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca, transmite Agerpres. Romania, echipa…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a invins formatia Portugaliei, scor 3-1, in primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis, dupa ce Marius Copil a castigat cu 6-3, 2-6, 6-4 in fata lui Joao Sousa, duminica, in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca. Romania, echipa care…

- Romania conduce Portugalia cu scorul de 2-1 in primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis, dupa ce perechea Marius Copil / Horia Tecau a invins, in doua seturi, scor 6-4, 6-3, cuplul Nuno Borges / Joao Sousa, duminica, la Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca. Sambata, in primul meci de…

- Filip Jianu a pierdut meciul jucat sâmbata cu Joao Sousa, într-un duel contând pentru întâlnirea dintre România și Portugalia din Grupa Mondiala I a Cupei Davis. Portughezul s-a impus, scor 6-3, 7-5, dupa o ora si 26 de minute. Partida a avut loc la Cluj-Napoca,…

- Marius Copil, Filip Jianu, Nicholas David Ionel, Horia Tecau si Nicolae Frunza, impreuna cu Dan Alexandru Tomescu si Alexandru Coman, sunt in echipa Romaniei pentru meciul de Cupa Davis cu Portugalia de la Cluj Napoca, in vreme ce Gabriel Trifu este capitan nejucator.Partida va avea loc in Sala Sporturilor…