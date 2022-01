Stiri pe aceeasi tema

- Selecționata Marocului a debutat cu o victorie la Cupa Africii. Una dintre echipele favorite la caștigarea turneului a invins Ghana cu 1-0 in primul meci al grupei C. Singurul gol al partidei a fost marcat de Sofiane Boufal in minutul 83. Tot in grupa C, Gabon a dispus de Comore cu 1-0.

- Dupa Ionuț Panțiru, alt jucator de la FCSB are probleme medicale: Ivan Mamut. Atacantul croat de 24 de ani are un sezon de coșmar la FCSB, iar acum are din nou probleme medicale. Ivan Mamut s-a operat in Slovenia Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a dezvaluit ca fotbalistul a fost nevoit sa se…

- Premier League ne propune duminica patru partide interesante. Dar cea de mare interes se desfașoara, de la ora 18.30, pe „Stamford Bridge“, acolo unde Chelsea primește vizita formației Liverpool. Altfel spus, lupta ocupantele locurilor 2, respectiv 3. Ambele vizeaza victoria, ca sa continue cursa de…

- Mijlocasul Nasser Chamed, legitimat la Gaz Metan Medias, a fost convocat in lotul reprezentativei Insulelor Comore pentru Cupa Africii pe Natiuni la fotbal, care va avea loc in Camerun in perioada 9 ianuarie-6 februarie. Intre cei 26 de jucatori convocati de antrenorul Amir Abdou pentru stagiul…

- Clubul Arsenal Londra l-a scos din lot pe atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang si i-a retras banderola de capitan, din cauza unor acte de indisciplina, informeaza AFP, citat de news. "Am fost foarte consecventi in faptul ca anumite reguli nu sunt negociabile in cadrul echipei. Astazi,…

- Dupa doua eșecuri la rand in Premier League, Arsenal s-a trezit cu Southampton și a caștigat cu 3-0. Victoria „tunarilor” a fost obținuta fara capitanul Pierre-Emerick Aubameyang, exclus din lot de managerul Mikel Arteta, dupa ce a intarziat la intoarcerea dintr-o calatorie in strainatate. „Din pacate,…

- Pierre-Emerick Aubameyang (32 de ani), capitanul lui Arsenal, marcator și la naționala gaboneza in preliminariile CM 2022, a acordat un simpatic interviu pentru site-ul oficial al clubului londonez. Arsenal a revenit in lupta pentru un loc de Champions grație seriei de opt etape fara eșec, cu șase victorii,…

- Formatia catalana traverseaza cel mai slab sezon din ultimul deceniu. Si a ajuns pe mana unui antrenor interimar, Sergi Barjuan, in asteptarea venirii lui Xavi Hernandez. Din pacate, pana la aceasta mutare, clubul a fost zguduit de o alta veste proasta.