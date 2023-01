Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul spaniol Pedro Sanchez au semnat joi, la Barcelona, un "Tratat de prietenie si cooperare" care ridica relatia Parisului cu Madridul la cel mai inalt nivel, in contextul in care cuplul francezo-german traverseaza o faza dificila, relateaza AFP. Acest tratat,…

- Producatorul de panificație Vel Pitar, cel mai mare producator de paine din Romania, controlat de fondul de investiții Broadhurst Investments, a fost vandut grupului mexican Bimbo, unul dintre cele mai mari din lume pe aceasta nișa, informeaza Profit.ro conform unor surse apropiate tranzacției. Potrivit…

- Creste lista tarilor din Uniunea Europeana care cer test COVID negativ pasagerilor veniti din China. Belgia, Suedia, Franta, Germania, Spania si Italia anunta ca, pe langa testul negativ, necesar la imbarcarea spre Europa, ar putea testa aleatoriu pasagerii si la sosire.

- ”Guvernul suedez a decis (joi) dimineata sa impuna restrictii temporare calatorilor care vin din China”, a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul suedez al Sanatatii Jakob Forssmed. Jakob Forssmed precizeaza ca acesti calatori este necesar sa prezinte un rezultat al unui test negativ – indiferent…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, o serie de decrete de decorare, intre cei distinsi numarandu-se sefii de Stat Major al Apararii din Franta, Spania, Italia si Portugalia, noteaza Agerpres.

- In prezent, exista foarte multe diferențe intre viețile barbaților și ale femeilor din Europa. Un studiu Eurostat compara femeile și barbații in viața lor de zi cu zi, aratand cat de diferita este uneori. Studiul Eurostat, publicat de revista „Viața femeilor și barbaților in Europa” este format din…

- In perioada 24-31 octombrie 2022 s-a desfașurat la Rende, Campusul Universitații din Calabria, Italia, proiectul Erasmus+ ,,Mac Youth”. La cursul de instruire privind coaching-ul și mentoratul, susținut de Comisia Europeana in cadrul programului Erasmus +, au participat lucratori de tineret din șapte…