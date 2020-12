Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron se afla in izolare de joi, la resedinta oficiala La Lanterne de la Versailles, in apropiere de Paris, din cauza testarii pozitive la noul coronavirus.Citește și Președintele Emmanuel Macron, testat pozitiv la noul coronavirus. Și premierul Jean Castex a intrat in autoizolareLudovic…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, depistat joi cu COVID-19, prezinta sambata 'o stare de sanatate stabila' in raport cu ziua precedenta, iar rezultatele examenelor clinice si paraclinice 's-au dovedit linistitoare', a anuntat Palatul Elysee intr-un comunicat, informeaza AFP. Presedintele,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, testat pozitiv la COVID-19 si care manifesta simptome specifice, printre care o oboseala accentuata, continua sa lucreze de la distanta vineri, de la o resedinta oficiala de langa Paris, dupa ce anuntul de joi privind infectarea lui a determinat mai multi lideri…

- Emmanuel Macron (42 de ani), președintele Franței, a dezvaluit ca a contractat noul coronavirus. S-a testat dupa ce a inceput sa dezvolte simptomele bolii, informeaza BBC, citat de Digi 24. Emmanuel Macron, președintele Franței, are coronavirus Președintele francez a intrat in izolare in urma diagnosticului. „Președintele…

- Liderul francez se va izola pentru șapte zile și va continua sa lucreze, a precizat joi Palatul Elysee.Emmanuel Macron a fost testat pozitiv pentru COVID, dupa ce a dezvoltat simptome specifice, a anunțat joi președinția franceza.Palatul Elysee a anunțat ca Macron iși va continua activitatea, dar se…

- Ludovic Orban a vorbit primul, dupa care Jean Castex și-a pus un purtator de cuvant sa susțina discursul. In momentul in care a trebuit sa i se adreseze premierului roman, Castex a fost nevoit sa se uite pe o foaie, unde avea notat numele lui Ludovic Orban. "Sunt, in mod deosebit, onorat și…