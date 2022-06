Stiri pe aceeasi tema

- Scor strans intre coaliția lui Emmanuel Macron și alianța forțelor de stanga, a lui Jean-Luc Melenchon. Potrivit sondajelor, alianța Ensemble a președintelui francez ar urma sa ramana forța politica principala din Adunarea Naționala, camera inferioara a Parlamentului francez, insa victoria va fi una…

- Sectiile de votare din Franta s-au deschis duminica pentru primul tur al alegerilor legislative, la numai cateva saptamani dupa realegerea lui Emmanuel Macron in functia de presedinte al tarii.

- Rata finala a absenteismului in turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța, care ii pune fața in fața pe Emmanuel Macron și Marine Le Pen, ar urma sa fie de 28%, in creștere cu 2,5% fața de 2017, arata o cercetare realizata de Ipsos-Sopra Steria, potrivit France 24 . Daca estimarea se concretizeaza,…

- Francezii se prezinta duminica la urne pentru a-și alege președintele pentru urmatorii cinci ani. Ei au de ales intre doua viziuni foarte diferite pentru țara lor. Președintele centrist Emmanuel Macron incearca sa respinga o provocare din partea adversarei de extrema dreapta, Marine Le Pen. Emmanuel…

- Alegerile prezidentiale franceze au inceput sambata, in arhipelagul Saint-Pierre-et-Miquelon, primul teritoriu francez de peste mari in care s-au introdus buletine de vot in turul doi, in care se infrunta presedintele in exercitiu Emmanuel Macron si Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte, iar…

- Emmanuel Macron și Marine Le Pen intra in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, așa cum s-a intamplat și in 2017. Diferența dintre cei doi este peste 4 procente in favoarea actualului președinte, conform primelor estimari.

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen s-au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, ce va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajului Ifop la iesirea de la urne, informeaza Reuters. Citește și: Mama pilotului…

- Francezii merg duminica la urne pentru a vota noul președinte in primul tur al alegerilor, iar cel mai recent sondaj arata o scadere semnificativa a avansului deținut de Emmanuel Macron fața de principalul sau contracandidat, Marine Le Pen, relateaza BBC. Practic, diferența dintre cei doi s-a redus…