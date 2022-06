Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea economica așteptata a Europei din cauza pandemiei de coronavirus a fost impiedicata de o serie de factori in ultimele saptamani, iar fiecare colț al continentului se confrunta cu prețuri in creștere. Inflația pentru intreaga Uniune Europeana este de așteptat sa atinga 6,8% in acest an, deoarece…

- Analistul si strategul George Friedman sustine, intr-o analiza a estului Europei in contextul razboiului din Ucraina, ca Romania urmeaza cursul evenimentelor si astfel „este, poate, cea mai abila din toata Europa de Est”

- Ministrul Energiei din Romania, Virgil Popescu, considera ca piata gazului a fost manipulata de Gazprom si afirma ca, in perioada in care depindem de gazul din Rusia, pretul acestuia nu va scadea la nivelul din aprilie 2021 cand exista o anumita liniste pe piata. Virgil Popescu a declarat ca pretul…

- sursa foto: Facebook/ Flotus Jill Biden se va deplasa in Europa de Est la sfarșitul acestei saptamani pentru a se intalni cu refugiații ucraineni, anunța nytimes.com . Prima doamna a SUA intenționeaza sa plece joi de la Washington pentru a vizita Romania și Slovacia, doua țari membre NATO care se invecineaza…

- “Ultimele zile ne-au aratat imagini oribile, greu de crezut pentru Europa secolului 21. Imaginile din Bucea, care au facut inconjurul lumii, ne-au coplesit si ne-au revoltat pe toti. Nu putem accepta ca autorii acestor masacre sa ramana nepedepsiti. (..) In aceste momente, doresc sa imi exprim intreaga…

- Președintele american Joe Biden a discutat astazi, 24 martie, cu liderii UE, NATO și G7, la Bruxelles, despre posibilitatea unei crize alimentare declanșate de invazia Rusiei in Ucraina, numind cele doua țari „coșul de paine” al Europei, potrivit CNN . ”Lipsa de alimente și va fi ceva real. Nu doar…

- Este decizia momentului in privința situației dintre Ucraina și Rusia! Astazi, numeroase nume importante din Europa s-au adunat la summit-ul extraordinar NATO, chiar in capitala Europei. Iata ce declarațiide ultim moment a facut Klaus Iohannis, direct din cadrul intalnirii!

- Deși mulți se uita cu frica inspre Cernobil, sau se tem de un atac nuclear, un alt pericol plutește in aer. Mai multe ONG-uri din țara noastra atrag atenția asupra poluarii aerului din cauza atacurilor din Ucraina, iar acest exces de poluare v-a ajunge și in Romania.Deja de mai multe zile s-au inregistrat…