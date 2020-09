Stiri pe aceeasi tema

- Luni, președintele Franței, Emmanuel Macron a discutat cu președintele rus Vladimir Putin. Macron cere clarificari in privința tentativei de asasinat asupra lui Aleksei Navalnii. Vladimir Putin este incolțit Președintele Franței ii cere clarificari lui Vladimir Putin despre ”tentativa de asasinat” care…

- Reacție dura dupa ce laboratoare din mai multe țari au confirmat otravirea disidentului rus Aleksei Navalnii. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a discutat, luni, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, caruia i-a cerut clarificari despre "tentativa de asasinat" care l-a vizat pe disidentul…

- Iegor Jukov, 22 de ani, a fost dus la spital, cu taieturi in zona fetei si cu posibile leziuni cerebrale, dupa ce doi barbati necunoscuti l-ar fi atacat duminica in fata apartamentului sau, a informat luni postul de radio Eho Moskvi, potrivit Agerpres. Jukov, un cunoscut blogger din Rusia, a lucrat…

- Mii de persoane au iesit sambata in strada la Habarovsk, un oras in Extremul Orient rus, in semn de protest fata de modul cum gestioneaza presedintele rus Vladimir Putin o criza politica regionala si fata de otravirea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters.Citește și: Ludovic Orban…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, aflat in coma dupa ceea ce apropiatii sai asigura ca a fost o „otravire” a fost transportat in aceasta dimineața cu un avion in Germania. Avionul medical care l-a transporta pe liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a aterizat sambata dimineata pe aeroportul…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii s-a stabilizat, iar acesta poate fi transportat, a declarat directorul adjunct al spitalului din Omsk, Anatoli Kalinicenko. "Am decis sa nu ne opunem transferului sau catre un alt spital, cel care va fi desemnat de apropiatii sai", a afirmat Kalinicenko,…

- "Lukasenko nu a incercat sa vorbeasca cu niciunul dintre noi", a afirmat Angela Merkel in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de presedintele francez Emmanuel Macron in sud-estul Frantei. "Este clar ca noi ii spunem lui Putin ca ne dorim dialogul" cu presedintele Belarus, a adaugat…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a fost internat joi intr-un spital din Siberia, cu simptome a ceea ce purtatoarea sa de cuvant califica drept "otravire", dupa ce avionul in care se afla acesta a aterizat de urgenta, informeaza Reuters. Navalnii, 44 de ani, este inconstient si internat…