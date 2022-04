Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Franța nu poate publica estimari ale alegerilor prezidențiale, dar acestea au fost publicate de catre ziarul ”Le Soir”, din Belgia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Al doilea tur de scrutin in cadrul alegerilor prezidențiale se desfașoara, astazi, in Franța. Cei doi candidați sunt Emmanuel Macron, centrist, și Marie Le Pen, reprezentata a extremei drepte, scrie Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cea mai importanta figura a opoziției din Rusia, Alexei Navalny, și-au exprimat sprijinul pentru președintele francez Emmanuel Macron inaintea alegerilor prezidențiale, unde o va confrunta pe candidata de extre

- Candidata extremei drepte la alegerile prezidentiale din Franta, Marine Le Pen, si contracandidatul sau, Emmanuel Macron, presedinte in exercitiu, au calificat vineri drept "socant" pachetul salarial si recompensele in actiuni acordate directorului general de la grupul auto Stellantis, care a devenit…

- Președintele francez Emmanuel Macron susține ca intre el și fostul presedinte conservator Nicolas Sarkozy nu a existat un acord politic mai larg, dincolo de sprijinul exprimat de acesta din urma, relateaza Reuters. Declarația lui Macron vine dupa ce Sarkozy a anuntat marti ca il va vota in al doilea…

- Primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța anunța o finala stransa intre actualul șef de stat, Emmanuel Macron, și candidata extremei drepte, Marine Le Pen, diferența dintre cei doi fiind de peste 4 procente.

- Zi decisiva in Franța - au loc alegeri prezidențiale, iar actualul președinte, Emmanuel Macron, are doar cateva procente in fața lui Marine Le Pen, candidata extremei drepte. Un rol major il va juca factorul absenteism. Mihaela Antoche are mai multe informații.

- Se prefigureaza o prezența extrem de scazuta la urne, duminica, la alegerile prezidențiale din Franța, scrie The Guardian intr-o analiza. Este concluzia la care duc sondajele și opiniile exprimate de analiștii politici, care arata ca majoritatea francezilor considera ca actuala campanie pentru alegerile…