Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca ideea sa privind "autonomia strategica europeana" in sectorul apararii nu inseamna ca vrea o indepartare de SUA, ci de a face din Europa un partener mai de incredere si de a intari NATO, relateaza Reuters.



"Cred in NATO", a spus Macron in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, la mai mult de un an dupa ce a produs confuzie in randul celorlalti membri ai aliantei transatlantice spunand ca NATO "este in moarte clinica".



"Cred ca NATO are nevoie de un nou impuls politic si de clarificarea conceptului sau strategic.…