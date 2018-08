Emmanuel Macron, avertizat de un fost ministru de Externe

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic William Hague l-a avertizat pe presedintele francez Emmanuel Macron ca nu este in interesul Frantei sa stea in calea eforturilor britanice de a-si asigura un acord favorabil de Brexit, relateaza marti Press Association. Dupa ce premierul britanic Theresa…

- China si Regatul Unit intentioneaza sa deschida discutii in vederea unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana (UE), a anuntat luni, la Beijing, noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu o DISTRUGE…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franta si Belgia pentru discutii despre Brexit si posibilitatea ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind iesirea tarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters.

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP, preluata de Agerpres. Jeremy Hunt…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…

- Romii care traiesc in Regatul Unit al Marii Britanii risca sa fie deportați dupa Brexit, intrucat mulți dintre ei nu vor putea sa faca rost de documentele necesare care sa le primita sa obțina rezidența, avertizeaza organizațiile nonguvernamentale. In luna iunie, ministrul britanic de Interne, Sajid…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a acuzat miercuri Comisia Europeana ca pune in joc siguranta cetatenilor europeni prin ''dogmatism'', dorind sa excluda Regatul Unit din proiecte-cheie de securitate si aparare, informeaza France Presse. Davis a criticat in special amenintarea…