Emma Răducanu, venită din calificări, senzația momentului de la US Open - Ce a surprins-o după calificarea în sferturi A impresionat la Wimbledon, dar la US Open a reușit sa atinga cea mai buna performanța de la un Gran Slam. Emma Raducanu este în sferturi la Flushing Meadows, iar la finalul partidei de pe Arthur Ashe a declarat ca este surprinsa de ceea ce a reușit pâna acum la New York.





Ce a spus Emma Raducanu dupa calificarea în sferturi de la US Open

"Shelby Rogers este un adversar extrem de experimentat, așa ca eram conștienta ca va trebui sa joc foarte bine pentru a câștiga.

Am jucat pentru prima data pe Arthur Ashe, iar ca experiența am fost puțin nervoasa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul rus Daniil Medvedev (2 ATP) l-a învins pe americanul Reilly Opelka (32 ATP) în finala turneului ATP 1000 de la Toronto. Sportivul din SUA a disputat prima lui finala de Masters din cariera. Medvedev, principalul favorit al competitiei canadiene, s-a impus cu 6-4, 6-3,…

- Marcell Jacobs continua sa uimeasca la Tokyo. Dupa aurul caștigat la 100m, cel mai rapid om al planetei a propulsat Italia pe primul loc și in proba de 4x100m la Jocurile Olimpice! Fara marea favorita SUA, care a ratat inexplicabil finala, cursa de 4x100m la masculin parea sa fie o misiune ușoara pentru…

- Emma Raducanu, 18 ani, jucatoare britanica cu origini romanești, s-a retras luni, 5 iulie, din meciul cu australianca Ajla Tomljanovic din optimile turneului de la Wimbledon, la scorul de 4-6, 0-3, dupa 75 de minute de joc si dupa ce a suferit dificultati in respiratie, a informat BBC. Daily Mail acuza…

- Emma Raducanu, singura jucatoare britanica ramasa în competiție la Wimbledon, a vorbit despre mâncarea româneasca și despre bunica sa care înca locuiește în București. În turul trei al Grand Slamului londonez, Raducanu se va confrunta cu Sorana Cîrstea.Nascuta…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (30 ani, 79 WTA) s-a calificat in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in trei seturi, scor 7-5, 6-7 (7), 6-3, pe croata Petra Martic (30 ani, 30 WTA, cap de serie nr. 26). Gratie acestui succes, Irina Begu si-a asigurat…

- Tenismenul roman Marius Copil (30 ani, 228 ATP) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului challenger pe iarba de la Nottingham (Marea Britanie), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 132.280 euro.Venit din calificari, Marius Copil l-a invins, in optimi, in doua…

- Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari, cap de serie 17, a produs marea surpriza de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, dupa ce a eliminat-o miercuri pe campioana en titre, poloneza Iga Swiatek, cu 6-4, 6-4, si s-a calificat pentru prima oara in semifinale, transmite

- Perechea Horia Tecau (Romania) / Kevin Krawietz (Germania, nr. 9) a ratat calificarea in semifinalele probei masculine de dublu de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. In sferturi, tenismenul constantean si partenerul sau au fost invinsi, in trei seturi, scor 2-6, 7-6 (3), 5-7,…