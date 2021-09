Stiri pe aceeasi tema

- Ce au facut Emma Raducanu și ducesa de Cambridge impreuna. Cele doua s-au intalnit chiar azi. De altfel, Kate Middleton s-a intors la indatoririle sale dupa vacanța anuala de vara. Ce au facut Emma Raducanu și Ducesa de Cambridge impreuna Emma Raducanu, campioana de la US Open 2021, și Kate Middleton…

- Tenisul britanic trebuie sa fructifice triumful de la US Open al jucatoarei Emma Raducanu si sa faca acest sport mai accesibil, pentru a se asigura ca asteptarea aparitiei unui alt campion de Mare Slem nu va fi prea lunga, a afirmat fostul numar unu mondial Andy Murray, citat de Reuters. …

- Fostul mare tenisman american John McEnroe a laudat-o pe britanica Emma Raducanu pentru triumful neasteptat de la US Open, dupa ce in iulie a fost criticat de presa din Regatul Unit pentru comentariile sale legate de retragerea jucatoarei de 18 ani in optimi de la Wimbledon, transmite Reuters. McEnroe…

- Tenismanul britanic Andy Murray, fostul lider al clasamentului ATP, considera ca titlul cucerit de Emma Raducanu la US Open este unul "foarte special", in conditiile in care este primul trofeu de Mare Slem obtinut in ultimii 44 de ani de o reprezentata a Marii Britanii, informeaza Reuters. …

- Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu, 18 ani, care a uimit lumea tenisului prin castigarea US Open, a declarat la celebra emisiune Good Morning America, de la postul american de televiziune ABC News, ca acest succes nu numai ca a surprins-o, dar i-a satisfacut si pe parintii sai greu de multumit,…

- Emma Raducanu, 18 ani, va urca, incepand de luni, pe locul 23 in clasamentul WTA, dupa ce a scris istorie la US Open, cucerind trofeul, dupa 6-4, 6-3, in finala cu sportiva canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, informeaza HotNews.ro . Emma Raducanu a realizat astfel un salt fulminat in topul jucatoarelor…

- Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu (18 ani) a reusit o calificare de senzatie in semifinalele turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, invingand-o miercuri seara in doua seturi, 6-3, 6-4, pe elvetianca Belinda Bencic (12 WTA, favorita nr. 11), campioana olimpica de la Tokyo,…

