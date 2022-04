Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (12 WTA - favorita 8) nu a avut armele necesare pentru a o incurca pe Iga Swiatek, lidera ierarhiei mondiale caștigand in doua seturi, scor 6-4, 6-3, meciul din sferturile turneului WTA de la Stuttgart (de categorie 500).

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale in valoare de 611.210 euro, dupa ce a invins-o in trei seturi, 6-0, 2-6, 6-1, pe germanca Tamara Korpatsch, intr-o partida disputata joi. Fii la curent…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a debutat cu o victorie in turneul WTA 500 de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 611.210 euro, dupa ce s-a impus, miercuri, cu 6-1, 6-2 in fata australiencei Storm Sanders.

- Emma Raducanu, locul 12 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Stuttgart, cu premii totale de 611.000 de euro, si e la o victorie de un duel cu liderul WTA, Iga Swiatek.

- Emma Raducanu, locul 12 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Stuttgart, cu premii totale de 611.000 de euro, si e la o victorie de un duel cu liderul WTA, Iga Swiatek. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mihaela Buzarnescu, locul 123 WTA, a fost invinsa, vineri, in mai putin de o ora, de liderul WTA Iga Swiatek, in al doilea meci al intalnirii de Billie Jean King Cup de la Radom, astfel ca Polonia conduce cu 2-0 Romania, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 24, a fost invinsa de poloneza Iga Swiatek, a patra favorita, cu 7-6 (6), 6-4, vineri, in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari.

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 38 WTA) a fost invinsa in optimi la Australian Open de poloneza Iga Swiatek (20 de ani, locul 9 WTA), scor 7-5 3-6 3-6. Meciul a durat doua ore și jumatate.