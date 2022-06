Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (locul 32 WTA) a ratat calificarea in turul trei la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa, miercuri, in trei seturi (6-3, 1-6, 7-5) de nemțoaica Tatjana Maria (103 WTA). Cirsteaa pierdut primul act cu 3-6, dupa ce a fost condusa cu 3-0 si 5-2. In setul secund, romanca a…

- Serena Williams a fost eliminata inca din primul tur la Wimbledon. Jucatoarea americana de tenis a fost eliminata, marti seara, de frantuzoaica Harmony Tan, scor 7-5, 1-6, 7-6 (10/7). Meciul a durat trei ore si 10 minute. In turul doi, Harmony va evolua cu spaniola Sara Sorribes Tormo (locul 45 WTA).…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-2, pe Karolina Muchova (Cehia; 25 ani, 81 WTA), dupa o partida care a durat o ora si cinci minute. Gratie accesului…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (locul 127 mondial) s-a calificat, marti, in turul doi la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Buzarnescu a invins-o, in runda inaugurala, pe nemțoaica Nastasja Schunk (locul 154 mondial), scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 16 minute. In turul…

- ​Mihaela Buzarnescu este a treia reprezentata a Romaniei care a obținut calificarea in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Sportiva noastra a invins-o fara emotii pe Nastaja Schunk (18 ani, 154 WTA), scor 6-4, 6-2. Meciul a inceput cu intarziere, dupa ce Micky a avut probleme…

- Favorita #10 la Wimbledon, Emma Raducanu (19 ani, locul 11 WTA) a deschis campania 2022 de pe Central cu o victorie sigura, 6-4, 6-4, in fața belgiencei Alison van Uytvanck (28 de ani, locul 46 WTA). Ediția din 2022 a turneului de la Wimbledon se desfașoara intre 27 iunie și 10 iulie.Meciurile sunt…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 18 WTA 30 de ani), castigatoarea turneului de la Wimbledon in 2019, se simte increzatoare inaintea competiției din acest an, informeaza site-ul oficial al competitiei. “Nu vreau sa ma opresc. Nu ma gandesc la asta. Simt ca pot mai mult. Pot fi o persoana…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 32 WTA) e prima reprezentata a Romaniei care joaca azi la Wimbledon 2022. Ea o va intalni pe Aleksandra Krunic (29 de ani, 107 WTA). Ediția din 2022 a turneului de la Wmbledon are loc intre 27 iunie – 10 iulie.Meciurile vor fi in direct pe Eurosport, iar partidele romancelor…