Emma Răducanu a fost desemnată personalitatea sportivă a anului 2021 în Marea Britanie: “Este o onoare” (Video) Jucatoarea de tenis Emma Raducanu (19 ani) a fost desemnata, duminica, personalitatea sportiva a anului 2021 in Marea Britanie, in ancheta BBC, potrivit news.ro. Votarea a avut loc in timpul transmisiunii BBC One de duminica, de la Media City din Salford. „Multumesc, este o onoare doar sa fiu printre cei nominalizati. Sunt foarte bucuroasa de asta, am urmarit gala pentru personalitatea sportiva a anului crescand si este o onoare sa ma numar printre ultimii castigatori. Ma bucur si pentru tenisul britanic si ca am reusit sa obtinem acest premiu… din nou! Multumesc tuturor fanilor si celor care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

