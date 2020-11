Un nou centru de testare pentru virusul COVID-19, de tip drive-thru, s-a deschis in zona de Nord a capitalei

Masuri de siguranta maxime cu recoltare rapida in aer liber si diagnosticare in 12 - 24 ore. Centrul ofera si serviciul de preorder al testului pentru a petrece cat mai putin timp in asteptare… [citeste mai departe]