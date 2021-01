Stiri pe aceeasi tema

- Aryna Sabalenka este prima finalista a turneului WTA de la Abu Dhabi, jucatoarea aflata pe locul 10 în ierarhia mondiala trecând, scor 6-3, 6-2, de Maria Sakkari (22 WTA, favorita numarul 9). Meciul a durat doar o ora și trei minute, Sabalenka dovedindu-se jucatoarea mai buna. Ultimul…

- Grecia a inasprit de vineri restrictiile impuse pentru intrarea in tara pe calea aerului, obligand toti calatorii care vin cu avionul sa se supuna unei perioade de carantina de sapte zile, relateaza EFE . Potrivit unui anunt al Aviatiei Civile, aceasta masura, care prelungeste de la trei la sapte zile…

- De teama raspandirii noii tulpini de coronavirus care a aparut in Africa de Sud Danemarca a luat hotararea sa iși inchida granițele. De miercuri Danemarca isi inchide frontierele pentru cetatenii sud-africani, relataza AFP și Agerpres. Masura este in vigoare pana la data de 17 ianuarie. „Strainilor…

- Emiratele Arabe Unite au aprobat miercuri vaccinul impotriva noului coronavirus produs de gigantul farmaceutic chinez Sinopharm, precizand ca este eficace in proportie de 86%, pe baza rezultatelor din faza a treia a testarii, informeaza AFP. Ministerul Sanatatii „a anuntat inregistrarea oficiala” a…

- Aceasta declaratie, depusa de catre avocatul sau, are legatura cu o ancheta impotriva coruptiei, aflata in curs, cu privire la folosirea de catre fostul monarh a unor carduri de credit, potrivit unor surse citate de ziar. Juan Carlos, care s-a exilat in Emiratele Arabe Unite (EAU), este vizat in prezent…

- Olanda va interzice vânzarea de țigari și alte produse din tutun în supermarketuri din 2024 pentru a încerca sa motiveze mai multe persoane sa renunțe la fumat, a anunțat guvernul olandez, potrivit Reuters.Masura, care va include și interzicerea automatelor de vânzare…