Stiri pe aceeasi tema

- O puternica furtuna de nisip a afectat joi mai multe regiuni din Emiratele Arabe Unite perturband traficul si afectand activitatile in aer liber, informeaza agentia Xinhua care citeaza portalul Gulf News din...

- Peste 70 de persoane ucise intr-o furtuna de nisip in India. Primul bilanț arata ca 74 de persoane și-au pierdut viața și alte cateva sute au fost ranite in urma celei mai puternice furtuni de nisip care a lovit statele nordice Rajasthan și Uttar Pradesh, scrie BBC News. Furtuna de miercuri a dus la…

- Doua persoane si-au pierdut viata intr-o furtuna puternica care a avut loc in Buenos Aires in weekend, informeaza DPA. Un barbat de 42 de ani si fiul sau in varsta de 17 ani au murit electrocutati in cartierul Tres de Febrero, la periferia capitalei argentiniene, a spus primarul Diego Valenzuela la…

- În 2 aprilie, Casinoul va fi luminat albastru de Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului. Data de 2 aprilie marcheaza în întreaga lume Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului. În aceasta zi, în toata lumea, organizațiile…

- Mai multe tari balcanice au fost afectate de caderi masive de zapada sau de precipitatii abundente, generand perturbari ale traficului si pene de electricitate. In Albania au fost inregistrate joi precipitatii masive si intensificari ale vantului, in timp ce zonele nordice ale tarii erau acoperite de…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer va disputa finala probei de dublu a turneului de tenis ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite) pentru al doilea an la rand, gratie victoriei reusite vineri in fata cuplului Ivan Dodig (Croatia)/Rajeev Ram (SUA), cu 7-5,...

- Incidentul i-a determinat pe multi dintre rezidenti sa publice fotografii si inregistrari video pe conturile lor de pe retelele de socializare.Potrivit autoritatilor locale, conditiile meteorologice recente au permis vanturilor puternice din Queensland sa ridice in atmosfera particule de…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru a fost invinsa de rusoaica Sofia Juk cu 7-6 (2), 7-6 (7), sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Dulgheru (28 ani, 170 WTA) s-a inclinat…