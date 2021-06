„Eminescu să ne judece” – 132 de ani de la moartea marelui poet Primaria Iași și Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași comemoreaza 132 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu printr-o serie de manifestari dedicate marelui poet. Pe data de 15 iunie 2021, incepand cu ora 12.00 va avea loc o ceremonie de depunere de coroane la bustul lui Mihai Eminescu din Parcul Copou. Dupa acest moment, invitații vor participa la un recital de poezie și la o serie de dialoguri culturale despre ceea ce a insemnat Mihai Eminescu pentru literatura romana. La eveniment vor participa scriitorii: Radu Andriescu, Daniel Corbu, Nichita Danilov, Emilian Marcu, Cassian… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

