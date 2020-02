Stiri pe aceeasi tema

- Bong Joon Ho si Han Jin-won, scenaristii filmului sud-coreean "Parasite", au castigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 92-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, informeaza contul de Twitter al evenimentului.…

- Filmul "Toy Story 4" a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj de animatie, duminica seara, la Los Angeles, la cea de-a 92-a editie a galei premiilor Academiei de film americane, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Productiile nominalizate la aceasta categorie au fost "How to…

- Preparatele ce vor fi servite la evenimentele ocazionate de gala premiilor Oscar din acest an vor fi aproape in intregime vegetariene, au anuntat luni reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS), confirmand astfel o tendinta remarcata deja in timpul celorlalte evenimente majore organizate…

- Rapperul american Eminem a raspuns criticilor aduse versurilor de pe noul lui album care fac referire la atacul cu bomba din Manchester din 2017, subliniind ca discul „nu a fost facut pentru sensibili”, potrivit news.ro.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, Eminem a spus ca unele versuri incluse…

- Nominalizarile pentru cea de-a 92-a editie a galei premiilor Academiei de film americane, ce va avea loc pe 9 februarie, au fost anuntate luni, de actorii Issa Rae si John Cho. Editia de anul acesta a galei Oscar va avea loc fara o gazda oficiala, iar momentele din timpul ceremoniei vor fi prezentate…

- Eminem si-a surprins fanii lansand vineri un nou album, alaturi de videoclipul piesei ''Darkness'', in care condamna violentele armate, informeaza Press Association. Rapperul a anuntat lansarea albumului "Music To Be Murdered By" pe Twitter, postand o imagine a…

- Concertul Elenei Gheorghe de la Sala Palatului a fost difuzat in premiera zilele trecute pe Tvr 1, și a reușit sa trezeasca emoții puternice in randul celor care ii iubesc muzica. Artista a dedicat in intregime spectacolul bunicii sale, care a murit in anul 2017. Dada ( așa cum iși numesc aromanii…

- Punct de vedere - de Marina Almașan Cu ani in urma, avea un mare succes, pe micile ecrane ale romanilor, emisiunea mea intitulata “Mulțumesc!”. Pledam in ea, pe baza unor emoționante povești de viața intamplate aievea, pentru ideea de RECUNOȘTINȚA. Exista, in viața fiecaruia dintre noi, oameni “providențiali”,…