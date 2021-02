Stiri pe aceeasi tema

- Grila noua. Ce emisiuni va transmite zilnic Pro TV! Luna februarie vine cu o mulțime de surprize pentru telespectatorii Pro TV. De departe, cel mai așteptat show este Romanii au Talent. In premiera, emisiunea va fi transmisa de doua ori pe saptamana, lunea și vinerea. Noul sezon debuteaza pe 5 februarie.…

- A invins cancerul, dar l-a rapus COVID-ul Larry King a fost, este și va ramane un etalon pentru orice jurnalist. Este unul dintre pionierii interviurilor in direct. A avut ocazia, in peste 60 de ani de cariera, sa intervieveze peste 50.000 de persoane. Printre aceștia, personalitați de top din sfera…

- Tunsori și coafuri in trend in 2021. Exemple de la vedete! A inceput un nou an, așa ca s-au schimbat tendințele și in materie de par. Stilistul vedetelor de la Hollywood, Chris Appleton, a dezvaluit ce tunsori și coafuri sunt in trend in anul 2021. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…

- Cove are COVID-19. Ce se intampla cu emisiunea Vorbește Lumea? Ieri a fost transmisa in direct, la Pro TV, prima emisiune Vorbește Lumea din 2021. Și a fost o ediție inedita. Telespectatorii s-au intrebat ce s-a intamplat atunci cand au vazut ca in platou este prezenta doar Adela Popescu, fara Cove.…

- Untold și Neversea 2021. Cand au loc și in ce condiții! Anul acesta, pe fondul restricțiilor impuse in contextul pandemiei, cele mai așteptate festivaluri de muzica din Romania au fost anulate. Este vorba despre Untold și Neversea. Organizatorii și fanii acestor evenimente spera insa ca in 2021 lucrurile…

- Cum a ajuns Irina Margareta Nistor la iUmor Show-ul iUmor a ajuns la cel de-al noualea sezon. Un sezon ce se apropie de final, dar care le mai rezerva cateva surprize telespectatorilor. Este vorba despre o ediție cu totul speciala ce va fi difuzata de Antena 1 pe data de 29 noiembrie. Duminica, postul…