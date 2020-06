Stiri pe aceeasi tema

- CURAJ… Emily, simpatica asistenta de la Acces Direct, a aruncat in aer aseara celebra emisiune, care face bani grei pe spatele Vulpitei și a lui Viorel, cei doi soți din Blagești. In finalul unei alte ediții, pline de maimuțarelile la care sunt supuși soții Stegaru, asistenta Emily a primit, ca de obicei,…

- Emily Burghelea și-a dat demisia de la Acces Direct, la finalul emisiunii de luni, 15 mai. Asistenta TV a dezvaluit cu ochii in lacrimi motivul pentru care a ales sa faca acest pas. La finalul emisiunii de ieri, asistenta TV a incercat sa spuna prin ce trece Vulpița cu adevarat și ca aceasta ar fi…

- Emily Burghelea a facut dezvaluiri șocante despre reala situație dintre Veronica și Viorel. Asistenta tv susține ca Vulpița i-a spus clar ca a fost agresata de soțul ei Viorel și ar fi vazut chiar și urmele acestor agresiuni. Cand a incercat sa semnaleze asta colegilor ei, a constat ca nimeni nu…

- Mirela Vaida nu a mai putut „fenta” criticile venite din partea oamenilor ce o urmaresc cu fiecare ocazie in emisiunea „Acces Direct”, scrie Cancan . In ultima ediție a emisiunii sus menționate, prezentatoarea a ales un look cel puțin „inedit”, care se pare ca nu a scapa de ochii vigilenți ai urmaritorilor…

- Mirela Vaida s-a saturat sa tot fie criticata din cauza celor doua personaje nelipsite de la Acces Direct, Vulpița și Viorel. Prezentatoarea tv a comparat-o pe tanara cu Monica Gabor și a explicat totul, pentru ca oamenii sa ințeleaga.„Lumea a ințeles ca ei unt autentici. Au doze de naivitate din cauza…

- Mirela Vaida a facut declarații despre situația cu care se confrunta emisiunea Acces Direct din cauza celor doi invitați, Veronica și Viorel Stegaru, care, intre timp, au fost concediați din trust. Mirela Vaida, din postura de prezentator al emisiunii Acces Direct, susține ca s-a exagerat foarte mult…

- Au fost momente emoționante in ediția de astazi e emisiunii Acces Direct. Dupa ce a hotorat sa-l paraseasca pe Viorel, Veronica s-a intors in platou, iar revederea cu Doina, reporterul emisiunii și prietena sa, a adus lacrimi in ochii Mirelei Vaida.

- Viorel s-a suparat foc, dupa ce Radu, colegul de emisiune al Mirelei Vaida, a dezvaluit ce mesaje de siropoase a primit de la soțul Vulpiței. Veronica a explicat ca, in telefonul sau, Viorel a trecut-o pe „mandra” lui drept „Rady”, așa ca totul a fost doar o nefericita neințelegere.