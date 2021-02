Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat este Alireza Mousavi, handbalistul iranian al lui Dinamo care a aplicat pentru obținerea cetațeniei Urmarește emisiunea pe site și pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor

- Costin Ștucan il are invitat in aceasta dimineața, la GSP Live, de la 09:01, pe fostul mijlocaș al celor de la FCSB, Janos Szekely (37 de ani). Janos Szekely va aborda mai multe subiecte in aceasta dimineața: perioada petrecuta la echipa patronata de Gigi Becali, ce parere are despre Liga 1, unde crede…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat este jurnalistul Gazetei, Remus Raureanu, iar cei doi vor dezbate cele mai importante evenimente din fotbalul romanesc: partida controversata dintre CFR și FCSB + situația de la Dinamo. Urmarește emisiunea…

- Costin Ștucan il are invitat la GSP Live, azi, de la 09:01, pe fostul internațional roman, Razvan Raț. Fost fundaș la Rapid, Șahtior, West Ham, PAOK și Rayo, Raț va aborda mai multe subiecte la GSP Live: ce parere are despre situația de la Dinamo, impresia lasata de CFR in Europa League și ce crede…

- Costin Ștucan il are invitat in aceasta dimineața, la GSP Live, de la 09:01, pe antrenorul echipei secunde al clubului Dinamo, Emil Ursu (56 de ani). Emil Ursu va aborda mai multe subiecte la GSP Live: care este situația clubului din Liga 1, ce resurse are la Dinamo 2, in Liga 3, de cat timp este neplatit…

- FCSB primește vizita celor de la UTA Arad, in etapa #12 din Liga 1. FCSB are 6 victorii consecutive in Liga 1, in timp ce aradenii sunt neinvinși in deplasare de mai bine de un an de zile. Costin Ștucan și fostul fundaș al lui Dinamo, Cristi Pulhac, prefațeaza partida de pe Arena Naționala, la GSP Live,…

- Dinamo și Viitorul se intalnesc in „16”-imile Cupei Romaniei, astazi, in „Ștefan cel Mare”, de la 20:45. Costin Ștucan și Geraldo Alves vor prefața capul de afiș al rundei, la GSP Live, de la 20:15. Vom reveni atat la pauza meciului, cat și la final, cu analiza partidei. Urmarește emisiunea pe site…

- Romania U21 joaca o adevarata finala, in aceasta seara, impotriva liderului Danemarca U21, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, de la 20:30. Jurnalistul GSP.RO Costin Ștucan și fostul atacant al echipei Dinamo, Adrian Mihalcea, prefațeaza partida decisiva pentr calificarea la EURO 2021, la GSP Live,…