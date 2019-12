Emil Constantinescu a ajuns la SPITAL

Stiri pe aceeasi tema

- Emil Constantinescu a fost la spital pentru a-si face analizele de rutina, asa cum procedeaza in fiecare an, se arata intr-un comunicat transmis vineri de la Cabinetul fostului presedinte al Romaniei. In comunicat se mentioneaza ca stirea aparuta in presa conform careia Emil Constantinescu a fost internat…

- O femeie de 26 de ani a murit, iar copilul sau in varsta de 7 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, in locuinta lor din localitatea buzoiana Caltuna.

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a fost internat in spital din cauza unor probleme cardiace, a anunțat sambata cabinetul acestuia, in timp ce o sursa din Guvern a informat ca starea președintelui este stabila la momentul actual, relateaza Reuters.Citește și: Andrei Caramitru ii da PONTURILE…

- Soferul in varsta de 19 ani al unei autoutilitare Mercedes Benz care circula dinspre Iasi catre Vaslui, nu s-a asigurat la o depasire si a intrat in coliziune cu un Volkswagen Passat care circula in sensul opus de mers. In urma coliziunii, Passat-ul a ricosat intr-un autoturism Ford. Trei persoane din…

- Seara nefasta pentru un barbat din Timiș, care a provocat un accident rutier și a ajuns la spital, cu rani. Șoferul și-a facut-o cu mana sa, dupa ce, baut fiind, a pierdut controlul volanului și a ajuns in afara carosabilului, in șanț. Accidentul a avut loc pe DJ 682, in apropierea localitații Periam.…

- Conducerea Colegiului Național „B.P. Hasdeu” a emis astazi un comunicat de presa referitor la cazul elevului de clasa a VIII-a care a ajuns marți la spital cu dureri de stomac dupa ce a baut apa cu sapun lichid. „In legatura cu situația creata in Colegiul Național „B.P. Hasdeu” facem urmatoarele precizari:…

- Un medic de familie din comuna Pungești i-a pus doua diagnostice in bataie de joc unei batrane in varsta de 70 de ani, care miercuri a cazut și și-a fisurat doua coaste. Pe biletul de trimitere, medicul a menționat hepatita cronica și depresie postnatala, a notat Vremea Noua. Constanța Carp a cazut…