- Mai sunt doua saptamani pana la alegerile locale, iar mai multe case de pariuri au publicat cotele pe care le dau candidaților orașelor mari. Gazeta de Bistrița a verificat doua site-uri de jocuri de noroc și din județul nostru, apare pe lista doar Bistrița. Actualul primar, Ioan Turc de la PNL, este…

- Ma numesc Daniela Pirlea și cu toata increderea, ma adresez voua in calitate de candidat pentru un nou mandat in Consiliul Local al municipiului Turda. Cu o experiența vasta in educație și o implicare activa in viața comunitații noastre, imi propun sa contribui in continuare la dezvoltarea orașului…

- Emil Boc, prezent la lansarea candidaților PNL pentru primaria și consiliul local Gherla la alegerile din iunie, l-a comparat pe primarul Ovidiu Dragan, care candideaza pentru un nou mandat, cu echipa Real Madrid, pentru spiritul de echipa de care da dovada. Lansarea a avut loc la cinematograf, cu lume…

- Conducerea UDMR Targu Mureș a inregistrat vineri, 26 aprilie, la Biroul Electoral de Circumscripție Municipala Nr. 1, lista de candidați și semnaturile aferente pentru Consiliul Local Targu Mureș la alegerile care vor avea loc in data de 9 iunie. "Fantomele intunecate ale trecutului", la atacIn declarația…

- Pentru alegerile din 9 iunie 2024 venim in fața turdenilor cu: Oameni cinstiți și competenți pentru administrația locala, care au construit un program bazat pe proiecte concrete pentru renașterea și modernizarea Turzii. Profesioniști care sa reprezinte toți romanii in Parlamentul European și care vor…

- Candidatul PSD Turda la funcția de primar, Razvan Ciortea, iși va pierde funcția de subprefect. El este obligat sa-și dea demisia sau sa fie demis! Situația a fost clarificata de Agenția Naționala de Integritate (ANI), printr-un comunicat publicat ieri , pe siteul instituției. ”Potrivit dispozițiilor…

- Deputatul bistrițean Sabin Sarmaș și-a anunțat candidatura ca independent pentru fotoliul de primar al orașului Cluj-Napoca, pentru alegerile din luna iunie. Se pare ca acesta nu ar avea susținerea Partidului Național Liberal din care face parte, motiv pentru care candideaza ca independent. Sabin Sarmaș…

- Alegerile locale din Cluj-Napoca vor avea loc in 9 iunie, iar deja s-au anunțat cațiva candidați pentru postul de primar al Clujului. Vorbim deja despre Emil Boc și Sabin Sarmaș, cei doi au spus ca vor candida. Cel mai probabil din partea USR va candida deputatul Viorel Baltarețu, iar de la UDMR cel…