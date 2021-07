Emil Boc este un fan declarat al lui Florin Citu, pe care-l sustine cum poate mai bine in campania pentru functia de presedinte al PNL-ului. Primaeul Clujului a ajuns chiar sa-l compare pe premier cu Angela Merkel si Margaret Thatcher. Edilul din Ardeal s-a referit la faptul ca cele doua au detinut in acelasi timp […] The post Emil Boc l-a ridicat in slavi pe Florin Cițu, pe care l-a comparat cu Angela Merkel si Margaret Thatcher first appeared on Ziarul National .