- Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, roaga „festivalierii de toate varstele” sa se vaccineze pentru ca in vara sa se poata bucura de concerte ca inainte de pandemie. „Mesajul premierului și al meu, de aici de la Cluj, este simplu: dragi festivalieri de toate varstele, va rugam sa va vaccinați. Vaccinarea…

- Marile festivaluri ar putea avea loc in aceasta vara, totul depinde insa de rata de vaccinare. Prima provocare va fi ca in iunie sa se ajunga la 5 milioane de persoane vaccinate, iar pana in august la 10 milioane. Astfel, surse guvernamentale susțin ca abia in august am putea avea primele festivaluri…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat marti ca institutia pe care o conduce este în discutii cu INSP si cu operatorii culturali pentru reluarea evenimentelor medii si mari în aer liber, propunerea ministerului vizând ca accesul spectatorilor…