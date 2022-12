Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Primarul Emil Boc despre lucrarile din fața Teatrului Național criticate de clujeni: Mai vezi cate un isteric, care cauta un colț de piatra și zice ”Domnule, aici nu e in regula!”/Da, nu e in regula pentru ca nu e gata lucrarea/Discutam cand e recepționata și vom putea spune cum arata…

- Primarul Emil Boc a explicat ca lucrarile de la Teatrul Național, de la esplanada și din parcul din spatele instituției de cultura, nu sunt finalizate și nici recepționate. Edilul șef s-a aratat infuriat de faptul ca unii ”isterici” reclama ca lucrarea nu este bine facuta și pietrele din granit nu sunt…

- Primarul Emil Boc este inca in stare de șoc, dupa ce o instanța din Bistrița Nasaud i-a acordat omului de afaceri Sile Pușcaș, fostul ginere al lui Ioan Rus, despagubiri de 23 de milioane de euro pentru terenul expropriat de Primaria Cluj-Napoca. Sentința nu este definitiva.Terenul in cauza este situat…

- Primarul Emil Boc spune ca s-a saturat ca angajații lui de la Primarie sa fie criticați, cu toate ca ei au adus prosperitate Clujului”Eu am datoria ca om care vede ceea ce fac oamenii astia din Primarie sa ii felicit pentru ca au adus 420 de milioane de euro in acest oraș. Se vede asta in calitatea…

- Un caine și-a salvat stapanul, un baiețel care suferea de diabet de tip unu, dupa ce animalul de companie a simțit ca i-a scazut nivelul de glucoza din sange. Patrupedul a alertat imediat membrii familiei, care au sunat numaidecat la salvare. Iata cum s-a petrecut incidentul care a devenit viral.

- 40 de autobuze noi adaugate flotei de mijloace de transport in comun electrice a municipiului Cluj-Napoca. Orașul vrea sa elimine transportul public poluant pana in 2028.Primaria Cluj-Napoca a lansat licitația pentru achiziționarea a 40 de autobuze electrice noi, care vor costa peste 145 de milioane…

- Primarul Emil Boc a anunțat ca rablele mai vechi de 15 ani vor fi cumparate acum de Primaria Cluj-Napoca. ”Pana acum era imparțit in doua: o parte din bani dadea administrația locala, o alta parte Fondul de Mediu, iar cetațeanul trebuia sa mearga in doua locuri, sa faca cereri in trei locuri. Acum,…