Embolizare cerebrală salvatoare pentru un bebeluș de 10 zile, realizată la SCJU Târgu Mureș O echipa multidisciplinara de la Spitalul Clinic Județean de Urgența (SCJU) Targu Mureș a salvat, prin embolizre in radiologie intervenționala, un bebeluș de 10 zile venit pe lume cu o boala foarte rara – malformație de vena Galen. „Interventia de embolizare a malformatiei a constat in identificarea vaselor de sange de la nivel cerebral, vase de sange anormale, care formau malformatia complexa. Ulterior a urmat astuparea (inchiderea) selectiva a acestora cu dispozitive medicale speciale, de dimensiuni extrem de reduse, care sa excluda malformatia, sa dea posibilitatea unei circulatii normale a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

