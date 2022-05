eMAG simplifică livrarea la easybox: taxă unică pentru comenzile de la eMAG şi magazinele partenere eMAG a anuntat o noua etapa in evolutia serviciului easybox pe 3 mai 2022, simplificand livrarea la aceste puncte de ridicare. Pe viitor clientii vor plati aceeasi taxa atat pentru comenzile de la eMAG, cat si pentru cele de la magazinele partenere. Detalii gasiti mai jos. Trebuie sa stiti ca pe viitor clientii de oriunde din tara vor achita aceeasi taxa de livrare de 9.99 lei per comanda pentru produsele eligibile, fie ca acea comanda este plasata la eMAG sau la un seller din Marketplace. Taxa de livrare la easybox pentru o comanda de la un seller din Marketplace este in medie cu 25% mai mica… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

