Stă în puterea noastră să ne schimbăm viața în bine

Toată materia este energie. Orice de pe Pământ are o vibrație unică. Rocile au o vibrație, copacii au o vibrație, pământul are o vibrație și fiecare persoană are propria vibrație. De fapt, exact așa cum putem fi recunoscuți după semnătura de mână, putem fi recunoscuți și după semnătura… [citeste mai departe]