Finala emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus schimbari neașteptate. In timp ce in urma cu șase luni Razvan Kovacs și Ema Oprișan au ales sa plece din Thailanda separați, ajunși acasa, lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. Cei doi s-au impacat, ba chiar au facut cununia civila și urmeaza sa devina parinți. Mai mult, ei au aflat, in urma cu puțin timp, și sexul bebelușului pe care bruneta il poarta in pantece.