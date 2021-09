Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat vineri ca analizeaza cazuri ale unui sindrom inflamator multisistemic produs dupa inocularea de vaccinuri anti-COVID-19, dupa ce un astfel de caz a fost raportat in urma vaccinarii cu Pfizer/BioNTech, transmite Reuters. Comitetul pentru…

- Tara care ar putea obliga populatia generala sa se vaccineze anti-COVID-19. Ministrul Sanatatii: Obligativitatea exista deja Premierul italian Mario Draghi sustine vaccinarea obligatorie impotriva coronavirusului pentru populatia generala. Roma isi propune ca 80% dintre italieni sa fie vaccinati anti-COVID-19…

- Nu exista date suficiente pentru a recomanda utilizarea celei de-a treia doze a vaccinurilor anti-COVID-19, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) vineri, dupa ce doua tari importante din UE au dezvaluit ca vor administra doze de supra-rapel persoanelor vulnerabile incepand din luna septembrie.…

- Vaccinul a fost aprobat in Europa pentru administrarea in cazul grupei de varsta 12-17 ani, iar o decizie similara va fi adoptata in perioada urmatoare și in Romania, așa cum s-a intamplat și in cazul vaccinului produse de Pfizer/BioNTech. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca a aprobat…

- Inflamațiile cardiace sunt considerate efecte secundare ale vaccinurilor ARN mesager anti COVID-19, produse de Pfizer/BioNTech și Moderna, de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), scrie Reuters. ...

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) spune ca ar trebui evitata vaccinarea anti-COVID-19 a persoanelor de peste 60 de ani cu serul AstraZeneca. Anuntul a fost facut pe fondul temerilor legate de aparitia trombozei si in conditiile in care tot mai multe vaccinuri devin disponibile impotriva virusului.

- Copiii intre 12 și 15 ani din Israel vor putea fi vaccinați de duminica, 6 iunie, impotriva COVID, cu serul dezvoltat de alianta Pfizer-BioNTech, informeaza DPA, citata de Agerpres . Ministrul Sanatații din Israel a recomadat vaccinarea intr-o prima faza a adolecenților cu risc crescut, a familiilor…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a declarat sambata, 5 iunie, ca de la debutul vaccinarii pentru grupa de varsta 12-15 ani, adica in ultimele trei zile, s-au imunizat peste 5.100 de copii.„Din 2 iunie și pana astazi, deci practic in ultimele 72 de ore, s-au vaccinat…