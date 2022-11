Elvira Drăgan, vicecampioană balcanică REȘIȚA – In perioada 27-30 octombrie s-au desfașurat, la București, Campionatele Balcanice de U15 și U17 la lupte greco-romane, libere și feminine! Reșițeanca Elvira Dragan a luat argintul la U15, la categoria 42 de kg și a obținut locul I cu echipa. Tehnicianul Florin Dința a participat la aceasta competiție din postura de antrenor de lot național la baieți! Peste 400 de sportivi din Bulgaria, Croația, Grecia, Kosovo,Macedonia, Moldova, Serbia, Slovenia și Romania s-au intrecut la competiția organizata in Sala Polivalenta din Capitala. „La aceasta competiție am participat cu sportivi de la Clubul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

