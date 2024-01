Elvețienii de la ABB vor moderniza 19 locomotive CFR Călători Proiectul de modernizare pentru CFR Calatori va permite celor 19 locomotive sa funcționeze cu eficiența energetica și fiabilitate sporite. ABB a obținut o comanda semnificativa pentru livrarea sistemului complet de tracțiune pentru modernizarea a 19 locomotive de 5100 kilowați (kW) operate de CFR Calatori Romania, compania de stat pentru transportul feroviar de calatori. ABB va furniza echipamentele de tracțiune – transformatoare, convertizoare și motoare electrice – in parteneriat cu Reloc, o companie locala specializata in revizia și modernizarea locomotivelor care opereaza in Romania și in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

