Elveția vrea să legalizeze vânzarea de cocaină în scop recreațional Berna, capitala Elveției are in plan sa legalizeze vanzarea de cocaina pentru uz recreațional. Proiectul pilot este o abordare radicala a razboiului impotriva drogurilor, care nu a mai fost testata in alta parte. De-a lungul timpului, țarile au incercat sa abordeze diferit problema d rogurilor. Spre exemplu, statul american Oregon a dezincriminat posesia unor cantitați mici de cocaina in 2021, in favoarea tratamentului pentru consumul de droguri. In alte țari, precum Spania și Portugalia s-a renunțat la pedepsele cu inchisoarea pentru posesia de droguri. In schimb, Elveția, cunoscuta drept una… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un proiect de lege care prevede permiterea vanzarii de cocaina pentru ”uz recreațional” este analizat in Elveția. Elveția este unul dintre cei mai mari consumatori de cocaina din Europa.La Zurrich, in Elveția, se examineaza un proiect de lege pilot care prevede permiterea vanzarii de cocaina pentru…

- „Razboiul impotriva drogurilor a eșuat și trebuie sa ne uitam la idei noi”, a declarat un politician al Partidului Stangii Alternative, care a cosponsorizat propunerea. „Controlul și legalizarea pot face mai mult decat simpla represiune”, potrivit Reuters.Elveția are una dintre cele mai mari rate de…

