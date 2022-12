Elveția susține documentarea crimelor de război din Ucraina Elvetia face apel la respectarea stricta a Conventiei de la Geneva si sustine eforturile comunitatii internationale de a documenta si sanctiona crimele de razboi, a declarat luni presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, aflat in vizita la Bucuresti. „Bineinteles ca razboiul din Ucraina, agresiunea militara rusa, ne ocupa agenda politica si, din pacate, aceasta agresiune nu va lua sfarsit foarte rapid. Iata un motiv in plus pentru care aceasta vizita trebuie sa ne determine sa strangem legaturile si sa facem tot ce este posibil. Elevetia, care are o puternica traditie umanitara, se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

