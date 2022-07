Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de ceasuri elvețiene au crescut cu 11,9% in prima jumatate a anului, ajungand la 11,9 miliarde de franci elvețieni (11,9 miliarde de euro), a anunțat marți federația orologiera, efectul politicii de zero-Covid-19 in China atenuandu-se in cursul lunii iunie. Exporturile de ceasuri din Elveția…

- In ultimul deceniu, China si-a accelerat ritmul programului sau spatial, concentrandu-se pe explorarea Lunii. China a facut prima aterizare lunara fara echipaj in 2013 si se asteapta sa lanseze rachete suficient de puternice pentru a trimite astronauti pe Luna spre sfarsitul acestui deceniu. ”Trebuie…

- Un atac chinez asupra Taiwanului nu este iminent, dar SUA urmaresc „foarte atent” evoluția situației din regiune unde China iși dezvolta in mod clar capacitatea de a ataca la un moment dat, dar decizia de a face acest lucru va fi o alegere politica, a declarat generalul Mark Milley, șeful Statelor Majore…

- China iși construiește in mod clar capacitatea de a ataca Taiwanul la un moment dat, dar decizia atacului va fi una politica, afirma șeful statului major al armatei SUA, generalul Mark Milley. El a spus intr-un interviu pentru BBC ca un atac al Chinei asupra Taiwanului nu este iminent, dar Statele Unite…

- Armata chineza a anunțat sambata ca recenta trecere a unui avion de patrulare maritima american prin stramtoarea Taiwan a perturbat in mod deliberat situatia regionala si a pus in pericol pacea si stabilitatea. Colonelul Shi Yi, purtatorul de cuvant al Comandamentului Teatrului de Est al Armatei Populare…

- China se pregatește sa invadeze Taiwanul iar Israel nu poate avea incredere in Beijing, a declarat, intr-un interviu pentru The Jerusalem Post, ministrul taiwanez de Externe, Joseph Wu. Exprimandu-și ingrijorarea cu privire la o posibila invazie chineza in Taiwan, ministrul de Externe Joseph Wu, a…

- „Afacerile din regiunile Hong Kong și Macao sunt treburile interne ale Chinei și nu permitem intervenții externe”, a subliniat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. El a facut aceasta afirmație raspunzand la intrebarea privind raportul publicat de Uniunea Europeana cu…

- China cumpara cantitați record de carbune rusesc ieftin, compensand astfel pierderile generate de sancțiunile economice pe care Occidentul le impune Moscovei, in contextul invaziei din Ucraina, noteaza CNN.In aprilie, nu numai ca a doua cea mai mare economie a lumii a cumparat mai mult carbune din Rusia…