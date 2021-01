Elveţia: Guvernul le cere alegătorilor să respingă, la referendum, propunerea de interzicere a vălului integral Guvernul elvetian le-a recomandat marti alegatorilor sa respinga, la referendumul din 7 martie, o propunere de interzicere a valului integral, precum burqa sau niqab-ul purtate de unele femei musulmane, sustinand ca o asemenea interdictie ar afecta turismul, transmite Reuters. Conform sistemului elvetian al democratiei directe, orice propunere de a schimba Constitutia este supusa consultarii populare daca sustinatorii aduna cel putin 100.000 de semnaturi. In 2009, alegatorii elvetieni au sprijinit initiativa privind interzicerea construirii de noi minarete in Elvetia. In cadrul unor voturi regionale,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

