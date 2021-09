​Elveţia: Confruntări cu poliţia în cursul unei manifestaţii împotriva certificatului sanitar O manifestatie neautorizata împotriva restrictiilor anti-COVID-19 care a reunit aproape o mie de persoane joi seara la Berna, capitala Elvetiei, s-a soldat cu altercatii între politisti si participanti, noteaza AFP și Agerpres.



"Au avut loc altercatii în cursul marsului. Au fost aprinse dispozitive pirotehnice si au fost aruncate obiecte în directia fortelor de interventie. A trebuit sa folosim gloante de cauciuc", a indicat într-un mesaj pe Twitter politia cantonala din Berna.



Saptamâna trecuta, de asemenea la Berna, mai multi manifestanti… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

