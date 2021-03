Elveţia adoptă iniţiativa împotriva burqa cu o majoritate restrânsă Elvetienii au votat duminica, cu o majoritate restrânsa, în favoarea interzicerii ascunderii fetei, un semnal împotriva islamului radical, potrivit sustinatorilor acestei initiative, considerata xenofoba si sexista de altii.

Acest text, propus initial de partidul populist de dreapta UDC, a obtinut 51,21% din voturi si o majoritate a cantoanelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate de guvernul federal, transmit AFP, Reuters și Agerpres.



El a fost sustinut de miscarea feminista si de o parte dintre alegatorii stângii laice.



