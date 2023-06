Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei mai mediatizati miliardari din domeniul tehnologiei din lume – Elon Musk si Mark Zuckerberg – au convenit sa se lupte intr-un meci in cusca, relateaza BBC, preluat de g4media.ro. Musk a postat un mesaj pe platforma sa de socializare Twitter in care a anuntat ca este „dispus sa se bata…

- Totul a pornit de la un mesaj pe Twitter in care Elon Musk a spus ca ar fi dispus sa se lupte cu Zuckerberg intr-o cușca. Urmatoarea zi, fondatorul Facebook a raspuns printr-o postare pe Instagram: „Trimite-mi adresa”.„Voi folosi o mișcare numita „Morsa" in care doar ma intind pe tine și nu poți scapa”,…

- Doi dintre cei mai cunoscuți miliardari din domeniul tehnologiei, Elon Musk și Mark Zuckerberg, au fost de acord sa se lupte intr-un meci in cușca.Elon Musk a postat un mesaj pe platforma sa de socializare Twitter in care a precizat ca este "gata pentru o lupta in cușca" cu Mark Zuckerberg, conform…

- Mai mulți investitori de pe piața crypto au propus o acțiune in justiție impotriva miliardarului Elon Musk (Tesla, SpaceX, Twitter, PayPal), pe care il acuza ca le-ar fi provocat pierderi de miliarde de dolari, prin manipularea criptomonedei Dogecoin, transmite Reuters, citat de News.ro.

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a participat miercuri, 31 mai, la evenimentul special “ Mandru de parinții mei”, organizat pentru copiii veteranilor și ai militarilor decedați in misiuni interne și in teatrele de operații. Printre aceștia, s-au aflat și membri ai Invictus Romania.Activitațile…

- Miliardarul Elon Musk a primit o multime de laude in timpul calatoriei sale in China din saptamana aceasta, oamenii de pe retelele de socializare numindu-l ”pionier”, ”frate Ma” si ”un idol global”, in timp ce CEO-ul Tesla, Twitter, SpaceX si al altor companii s-a intalnit, in persoana, cu trei ministri…

- Miliardarul Elon Musk, proprietarul Twitter, trage din nou semnale de alarma cu privire la pericolele pe care inteligența artificiala le reprezinta pentru omenire și susține ca un chatbot popular are o prejudecata pe care intenționeaza sa o contracareze cu propria sa creație de inteligența artificiala,…