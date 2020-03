Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au aparut imagini cu rafturile supermarketurilor complet golite de hartia igienica, pe site-urile de comert online din Australia au fost scoase la vanzare pachete de hartie igienica cu 100.000 de dolari australieni, adica aproape 60.000 de euro, relateaza Metro. Un utilizator din Sydney si-a…

- Oficialii chinezi spera ca Statele Unite vor acorda Chinei "flexibilitate" pe anumite promisiuni din acordul comercial parțial "in prima faza" semnat in decembrie in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat luni un reporter al site-ului Bloomberg, pe Twitter, citat de Reuters.

- Beijingul a acuzat ferm luni Washingtonul ca au intreprins actiuni ce "au starnit si semanat panica" in legatura cu epidemia de coronavirus cu care se confrunta China, in loc sa acorde ajutor substantial Beijingului pentru combaterea acesteia, informeaza Reuters si AFP. "Guvernul american…

- Noul coronavirus (2019-nCoV), care a provocat peste 300 de decese in China, s-ar putea raspandi de la persoana la persoana prin sistemul digestiv, au declarat experti chinezi in domeniul sanatatii, citati duminica de Xinhua. Experti de la Spitalul Renminbi al Universitatii Wuhan si de la Institutul…

- Omul de afaceri Elon Musk scrie și interpreteaza muzica dance electronica, arata platforma britanica Independent.Elon Musk a incheiat o saptamana aglomerata. Dupa ce a dus compania Tesla la un preț record al acțiunilor și a coordonat lansarea pe orbite a unei noi serii de 60 sateliți pentru…

- China le-a recomandat marti cetatenilor sai sa-si amane deplasarile in strainatate, o masura menita sa contribuie la stoparea extinderii epidemiei de pneumonie virala declansate de un nou coronavirus, informeaza AFP si dpa. ‘Li se recomanda locuitorilor’ Chinei continentale ‘sa-si amane data prevazuta…

- Epidemia de coronavirus din China ar putea avea grave consecinte economice asupra sectorului turismului mondial daca se permite raspandirea panicii, a avertizat vineri Consiliul Mondial al Turismului si...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru China, in contextul in care in localitatea Wuhan exista un focar de pneumonie virala (coronavirus). Astfel, cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite deplasarea in provincia Hubei.