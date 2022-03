Elon Musk: Tesla şi SpaceX suportă presiuni inflaţioniste semnificative legate de materii prime şi logistică Musk a ridicat pe Twitter problema perspectivelor inflatiei si a spus ca firmele sale ”nu sunt singure”, distribuind un articol care afirma ca razboiul dintre Ucraina si Rusia a adus preturile marfurilor la cele mai ridicate niveluri dupa 2008. Invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus la o crestere a preturilor metalelor utilizate in masini – de la aluminiul folosit pentru caroserie la paladiul care intra in componenta convertoarelor catalitice si pana la nichelul de inalta calitate din bateriile vehiculelor electrice – fiind posibil ca clientii sa plateasca preturi mai mari. Tesla si SpaceX nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

