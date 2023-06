Elon Musk a postat un mesaj pe platforma sa sociala Twitter spunand este „pregatit pentru o lupta in cusca” cu Mark Zuckerberg. Elon Musk says he is down for a cage fight with Mark Zuckerberg — Dexerto (@Dexerto) Seful Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, a postat la randul sau o captura de ecran a tweet-ului lui Musk cu mesajul „Trimite-mi locatia”. Mark Zuckerberg responds to Elon Musk saying he’s down for a cage fight “Send me location” — Culture Crave (@CultureCrave) Musk i-a raspuns apoi lui Zuckerberg cu: „Vegas Octagon”. Octogon este o sala de competitie folosita pentru meciurile…